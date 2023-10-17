За неделю израильских авиаударов погибли 700 детей

Больше 700 детей погибли в секторе Газа всего за одну неделю израильских бомбардировок и блокады региона. Эта цифра превосходит число детей, ставших жертвами российско-украинского конфликта за целый год #trtrussian #Палестина #дети #убийство #Израиль #Газа #секторГаза #палестинцы #палестинскиедети #убийстводетей #израильскаябомбардировка #бомбардировка #авиаудар #авиаударыИзраиля #агрессорИзраиль #блокада #блокадаГазы #израильскопалестинскийконфликт #российскоукраинскийконфликт #конфликт #война #атакаИзраиля #жертвы #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском