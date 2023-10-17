ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
За неделю израильских авиаударов погибли 700 детей
Больше 700 детей погибли в секторе Газа всего за одну неделю израильских бомбардировок и блокады региона. Эта цифра превосходит число детей, ставших жертвами российско-украинского конфликта за целый год #trtrussian #Палестина #дети #убийство #Израиль #Газа #секторГаза #палестинцы #палестинскиедети #убийстводетей #израильскаябомбардировка #бомбардировка #авиаудар #авиаударыИзраиля #агрессорИзраиль #блокада #блокадаГазы #израильскопалестинскийконфликт #российскоукраинскийконфликт #конфликт #война #атакаИзраиля #жертвы #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
ропроп / Others
17 октября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us