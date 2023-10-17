Пресс-секретарь министерства здравоохранения Газы сообщил, что число погибших в результате израильского обстрела баптистской больницы Аль-Ахли в Газе возросло до 500 человек. В результате атаки многие раненые были доставлены в больницу «Шифа» в городе Газа.

В медицинском центре, куда были доставлены раненые, персонал оказывает первую помощь на полу. Из-за израильской блокады в больницах Газы нет ни электричества, ни запасов топлива.

В связи с этим чудовищным нападением Израиля на мирных жителей Газы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал заявление, в котором призвал международное сообщество к срочной реакции.

«Атака на больницу, в которой находились женщины, дети и ни в чем не повинные гражданские лица, является еще одним примером нападений Израиля, лишенных фундаментальных человеческих ценностей. Я призываю человечество принять меры, чтобы остановить эту беспрецедентную жестокость», — заявил турецкий лидер.

Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун также выступил с заявлением.

«Бомбардировка больниц — это тяжкое преступление. Массовые убийства людей, которым оказывается медицинская помощь, просто выходят за рамки дозволенного. Нападение на гражданских лиц — это использование тактики террора в чистом виде», — заявил Алтун.

По его словам, бесчеловечные атаки, как та, что была совершена в отношении Баптистской больницы в городе Газа, «недопустимы». «Этому должен быть положен конец», — добавил Алтун.

Алтун, вслед за президентом Турции, также призвал мир объединиться, чтобы немедленно прекратить массовые убийства гражданских лиц.

«Запугивание палестинского народа страхом, голодом и бомбами должно быть прекращено. Насилие над больными и престарелыми должно быть прекращено. Бомбардировки Газы должны быть прекращены. Мир должен проснуться и остановить это кровопролитие», — заключил он.

Министерство иностранных дел Турции также выступило с заявлением, в котором самым решительным образом осудило варварские нападения Израиля на гражданское население.

В сообщении МИД говорится, что те, кто наносит прямые удары по гражданскому населению, бьет по больницам и школам, будут привлечены к ответственности перед международным правосудием.