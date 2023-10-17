В Турции тысячи людей вышли на протесты после авиаудара по больнице в Газе

Тысячи людей вышли на улицы в городах Турции после того, как Израиль нанес авиаудар по баптистской больнице Аль-Ахли в Газе с призывом к немедленному прекращению атак со стороны Израиля. #trtrussian #Палестина #авиаудар #Турция #Газа #секторГаза #реакция #реакцияТурции #турки #палестинцы #Израиль #атакаИзраиля #ударпобольница #нападениенабольницу #агрессор #агрессорИзраиль #палестинскаябольница #баптистскаябольница #протест #протествчестьПалестины #протествТурции #поддержкаПалестины #авиаударыИзраиля #новостиПалестины #новостиТурции #trtнарусском