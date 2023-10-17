ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Турции тысячи людей вышли на протесты после авиаудара по больнице в Газе
Тысячи людей вышли на улицы в городах Турции после того, как Израиль нанес авиаудар по баптистской больнице Аль-Ахли в Газе с призывом к немедленному прекращению атак со стороны Израиля. #trtrussian #Палестина #авиаудар #Турция #Газа #секторГаза #реакция #реакцияТурции #турки #палестинцы #Израиль #атакаИзраиля #ударпобольница #нападениенабольницу #агрессор #агрессорИзраиль #палестинскаябольница #баптистскаябольница #протест #протествчестьПалестины #протествТурции #поддержкаПалестины #авиаударыИзраиля #новостиПалестины #новостиТурции #trtнарусском
юьбь / Others
17 октября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us