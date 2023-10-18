Удар, который нанесли израильские военные по больнице Аль-Ахли в городе Газа, является очевидным нарушением международного права. Об этом 18 октября заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Он подчеркнул, что решительным образом осуждает данную преднамеренную атаку.

«Я подчеркиваю, что власти и народ Египта считают неприемлемым продолжение тактики ударов по гражданскому населению и требуют ее немедленного прекращения», — написал ас-Сиси на своей странице в Facebook.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар по больнице является преступлением и актом расчеловечивания. Она призвала власти Израиль предоставить доказательства своей непричастности.

ХАМАС и ливанское движение «Хезболла» объявили 18 октября днем гнева в знак протеста против действий Израиля.

Вечером 17 октября стало известно об ударе по Аль-Ахли в секторе Газа. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Газы сообщил как минимум о 500 погибших. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим.