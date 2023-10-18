В результате ракетного обстрела Израиля по больнице в секторе Газа 17 октября погибло более 500 мирных жителей. Сразу же после удара появилось множество ложной информации. Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции выступил заявление, в котором опроверг утверждение о том, что ХАМАС совершил нападение на баптистскую больницу Аль-Ахли в городе Газа.

В заявлении центра также указывается, что боеприпасы, превратившие район в руины, никогда не использовались движением ХАМАС. Кроме того, установлено, что снимки, распространенные израильскими пропагандистскими аккаунтами, сделаны в 2022 году.

Распространение фальшивых изображений и видеоматериалов уже стало характерной чертой этого конфликта. Здесь речь пойдет об одном конкретном аспекте — эксплуатации детей как источника эмоционального воздействия на публику. В частности, как Израиль использовал фальшивые истории о погибших израильских детях, чтобы оправдать свои действия против мирных жителей Газы.

Одно из самых громких неподтвержденных сообщений распространила корреспондентка израильского телеканала i24news. Со ссылкой на израильских военных она рассказала о том, что ХАМАС убили и обезглавили 40 младенцев и детей в кибуце Кфар-Аза, недалеко от сектора Газа.

В самом палестинском движении причастность к убийству малышей отрицают, подчеркивая, что воюют исключительно с солдатами Армии обороны Израиля.

Несмотря на отсутствие доказательств, новость тут же подхватили другие СМИ, обвиняя ХАМАС в насилии над детьми.

Позже информацию подтвердили в ЦАХАЛ, а президент США Джо Байден даже заявил, что лично видел фотографии обезглавленных детей. Однако и это оказалось неправдой.

Однако в администрации президента США заявили, что никаких фотографий Байден не видел, как и каких-либо других подтвержденных сообщений на данную тему.

Таким образом, никаких доказательств вопиющего преступления предоставлено не было.

Журналистка CNN, которая также использовала ложную информацию об «обезглавленных детях», позже принесла извинения на своем аккаунте X. Однако в комментариях люди отмечали, что ущерб уже нанесен, и миллионы зрителей, следящих за каналом, поверили им. Поэтому один корректирующий пост в социальных сетях не даст того же эффекта.

Другой случай, на который обратило внимание издание Euronews, касается израильских детей, якобы содержащихся в клетках, предназначенных для кур, в секторе Газа.

Подозрение вызвало то, что клетки были не заперты, а голос человека за кадром звучит странно, пишет Euronews. Выяснилось, что оригинальное видео было опубликовано в TikTok за три дня до того, как ХАМАС начал операцию 7 октября. Однако аккаунт заблокировали на несколько дней, а видео удалили.

Видео с этими же детьми, но уже сидящих возле дома, обнаружил испанский сайт проверки фактов Maldita. Второй ролик был опубликован 8 октября в TikTok, но затем был снова удален.

А после нашелся и автор видео. Он восстановил аккаунт и заявил, что эти дети — его родственники, и они не имеют никакого отношения к конфликту между Израилем и движением ХАМАС.

Отметим, независимая комиссия ООН начала расследование по сбору доказательств военных преступлений, совершенных сторонами конфликта с 7 октября.