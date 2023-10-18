18 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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США поддерживает Израиль в военных преступлениях?
Зачем американские СМИ пытаются переложить вину за бомбардировку баптистской больницы, в которой погибли минимум 500 человек, с Израиля на Хамас? #trtrussian #Газа #больница #взрыв #Палестина #секторГаза #бомбардировка #бомба #США #CNN #раненные #альАхли #палестинцы #раненныепалестинцы #Израиль #атакаИзраиля #авиаудар #авиаударыИзраиля #ударыпобольнице #нападениенабольницу #палестинскаябольница #дети #палестинскиедети #пентагон #взрывбольницы #блокада #блокадаГазы #анклава #пострадавшие #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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