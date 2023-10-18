Палестинский мальчик обучает шахаде младшего брата, пострадавшего от авиаудара

«Свидетельствую, что нет иного бога, кроме Аллаха и ещё свидетельствую, что Мухаммад — посланник Аллаха». Раненый палестинский мальчик обучает шахаде своего младшего брата, также пострадавшего от израильского авиаудара по баптистской больнице Аль-Ахли. Шахада — это слова свидетельства единобожия и веры в Аллаха в исламе и признания Мухаммада посланником божьим. Произнесение шахады является условием для принятия ислама и одним из столпов ислама. #trtrussian #Газа #Палестина #шахада #брат #авиаудар #больница #альАхли #палестинскиймальчик #дети #палестинскиедети #свидетельство #свидетельствоверы #младшийбрат #авиаударыИзраиля #единобожие #ислам #столпыислама #мусульманин #ислам #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском