18 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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В Газе выпекают хлеб на дровах
В пострадавшем от израильских авиаударов Хан-Юнусе в Газе пекарни перешли на дровяные печи. Напомним, ранее Израиль заблокировал поставку в анклав электроэнергии и воды. #trtrussian #Газа #хлеб #военныеусловия #Палестина #выпечкахлеба #хлебнадровах #традиционныйхлеб #палестинскийхлеб #лепешка #палестинскаялепешка #секторГаза #ХанЮнус #Израиль #авиаудары #авиаударыИзраиля #пекарня #дровянаяпечь #анклаб #блокада #блокадаГазы #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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