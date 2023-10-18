ПОЛИТИКА
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Кадры с посетителями больницы Аль-Ахли за несколько часов до авиаудара
Палестинский художник Мохаммед Сами опубликовал видео из баптистской больницы Аль-Ахли в Газе за несколько часов до израильского авиаудара. Мохаммед проводил сеанс арт-терапии с детьми, которые пришли в больницу, чтобы укрыться от атак по сектору Газа. #trtrussian #Газа #больница #авиаудар #АльАхли #Палестина #беженцы #палестинскиебеженцы #Израиль #авиаударыИзраиля #палестинскаябольница #нападениенабольницу #раненныепалестинцы #палестинцы #баптисткаябольница #израильскийавиаудар #нападениеИзраиля #развлечениедетей #дети #палестинскиедети #детивойны #терапия #арттерапия #укрытие #убийстводетей #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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18 октября 2023 г.
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