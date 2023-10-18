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Байден прибыл в Израиль
Самолет Air Force One с президентом США Джо Байденом на борту приземлился в Тель-Авиве
Байден прибыл в Израиль
Президент США Джо Байден прибыл в Израиль / Others
18 октября 2023 г.

По информации телеканала Sky News, президент США Джо Байден «будет стараться предотвратить перерастание войны в еще более масштабный конфликт, но эта задача осложняется возмущением, охватившим Ближний Восток».

В Тель-Авиве у американского президента запланированы переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Bloomberg пишет, что решение президента США посетить страну указывает на обеспокоенность американской администрации по поводу того, что кризис может «выйти из-под контроля».

На время визита американского лидера в городе приняты повышенные меры безопасности. По информации газеты Yediot ahronot, до 1,5 тыс. полицейских участвуют в обеспечении его визита. Несколько дорог в Тель-Авиве будут перекрыты полицией.

Байден также должен был посетить Иорданию для участия в четырехстороннем саммите по израильско-палестинскому конфликту. Но встреча была отменена на фоне авиаударов по больнице в секторе Газа, в результате которых погибли более 500 человек.

Движение ХАМАС возложило ответственность за трагедию на Израиль. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил в стране трехдневный траур.

По словам Байдена, он поручил своей команде продолжить сбор и уточнение информации об обстреле сразу же после того, как узнал о нем. Президент США также отметил, что глубоко опечален взрывом в больнице.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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