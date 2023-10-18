Политики в США возложили друг на друга ответственность за израильско-палестинскую войну. Большинство из них поддержали еврейское государство в борьбе с движением ХАМАС. Среди них нынешний президент США Джозеф Байден и экс-лидер страны Дональд Трамп.

Однако о единодушии говорить не приходится. Республиканцы обвиняют Белый дом в потворстве палестинскому движению, требуя нанести удар по Ирану в то время, как демократы пытаются справиться с внутрипартийным расколом. Причем все это происходит в условиях политического вакуума из-за отставки спикера Палаты представителей Кевина Маккарти.

В результате война на Ближнем Востока стала еще одним фронтом внутриполитической борьбы в американском государстве во время разгорающейся президентской гонки.

Все больше на стороне Палестины

Согласно опросам общественного мнения, в США растет число сторонников Демпартии, поддерживающих Палестину — их около 49%, при этом 38% — выступают на стороне израильтян. Среди республиканцев 11% поддерживают Палестину, 78% — израильтян.

Накануне в Нью-Йорке одновременно прошли митинги сторонников Израиля и сторонников Палестины. Губернатор штата, демократ Кэти Хокул назвала акцию, организованную палестинцами «морально отвратительной».

Такая позиция политика вызвала возмущение многих американцев. Среди них писательница, активистка из Нью-Йорка палестинского происхождения Сумайя Авад. «Эти заявления просто бесчеловечны, — сказала она, — они говорят нам о том, что наша жизнь ничего не стоит. По мнению этих чиновников, мы никогда не являемся жертвами, мы всегда агрессоры».

Схожую точку зрения разделяет и демократ из штата Иллинойс, американец палестинского происхождения Абдельнассер Рашид. «До того, что сейчас происходит, нас довела политика израильского и американского правительств. Это конфликт начался не в прошлую субботу. Необходимо осудить любые нападения на невинных мирных жителей», — призвал он.

Некоторые американские политики так же, как и он, яростно критикуют израильские власти. Среди них член Палаты представителей от штата Мичинган Рашида Тлайб, первая палестинка в Конгрессе. Она осудила насилие со стороны Израиля и выразила поддержку гражданскому населению Палестины.

Член Палаты представителей от штата Калифорния Кэти Портер осудила гибель людей с обеих сторон. А демократ Барбара Ли «призвала к прекращению огня и помолилась как за израильтян, так и за палестинцев».

«Сегодняшний день разрушительный для всех, кто стремится к прочному миру и уважению прав человека в Палестине и Израиле», — заявила в свою очередь член палаты представителей Александрия Окасио-Кортес, демократ от штата Нью-Йорк.

Как писала газета The Washington Post, «нападение на Израиль стало еще одним поводом для раздора в воинственной американской внутренней политике». Если раньше внутриполитические разногласия касались бюджетных споров между демократами и республиканцами по поводу предоставления военной помощи Украине, то теперь появилась еще одна линия разлома.

Изначально казалось, что операция боевого крыла ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» против Израиля «Наводнение Аль-Акса» объединит американских политиков, считающих еврейское государство одним из ближайших союзников США вне НАТО. Однако случилась обратная ситуация.

Больше всего досталось Байдену

Президент США Джозеф Байден и экс-лидер Дональд Трамп выразили поддержку Израилю и обещали помочь в возмездии. Нынешний глава государства заявил, что еврейское государство, как и всегда, может рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов. «Мы позаботимся о том, чтобы они получили помощь, в которой нуждаются их граждане, и они могли продолжать защищать себя», — заявил Байден, добавив, что его поддержка Израиля «твердая, как скала».

Трамп на предвыборном митинге в Айове призвал еврейское государство «очень мощно ответить» на действия ХАМАС. После этого начались разногласия — принялись искать виновных в произошедшем.

Члены Республиканской партии в Конгрессе и участники президентской кампании «в равной степени набросились на президента Джо Байдена», они критиковали его за то, что ранее он осудил решение Израиля расширить поселения и план судебной реформы премьера Биньямина Нетаньяху, а также, что он не был против размораживания иранских активов на сумму $6 млрд в рамках сделки по освобождению американских заключенных, описывает происходящее в США телеканал ABC.

«В вопросах внешней политики Байден демонстрирует крайнюю некомпетентность», — говорится в статье ультраправого портала Breitbart. А бывший министр обороны Роберт Гейтс и вовсе заявил, что Байден «за последние сорок лет ошибся почти по всем важным вопросам внешней политики и национальной безопасности».

«Свое внешнеполитическое ведомство он укомплектовал проходимцами, лицемерами и идеологами. Люди, которые при Трампе не навязывали свои услуги тем, кто больше заплатит, получили комфортные должности в мозговых трестах, где они точно так же обслуживают иностранные интересы», — говорится в публикации.

Не упустил повода покритиковать своего давнего соперника и бывший президент США Дональд Трамп. По его мнению, именно Байден «способствовал агрессии ХАМАС», когда добился сделки с Ираном по освобождению из местных тюрем американских заключенных и размораживанию принадлежащих Тегерану $6 млрд.

Экс-президент добавил, что во время его нахождения у власти подобного не случалось, а сейчас «доллары американских налогоплательщиков пошли на финансирование атак».

Другие видные республиканцы, соперники Трампа по республиканской гонке, выразили схожие точки зрения. Среди них губернатор Флориды Рон Десантис, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, бывший вице-президент США Майк Пенс.

Впрочем, Пенс, раскритиковав нынешнего главу государства, принялся ругать и собственную партию, которая традиционно гораздо активнее поддерживает Израиль, чем демократы.

Он раскритиковал изоляционистскую политику, которую поддерживают Дональд Трамп и Рон Десантис, сильно опережающие самого Пенса по популярности. Именно этот политический курс бывший вице-президент обвинил в происходящем на Ближнем Востоке сейчас.

Пока республиканцы ссорятся с демократами и между собой, многие представители Демократической партии начали наперебой обещать больше помощи еврейскому государству. Однако сделать это в условиях политического кризиса в Палате представителей, оставшейся без спикера, не так просто.

Ближневосточный фактор в президентской гонке

Американский политолог, бывший сотрудник Минюста США Ллойд Грин считает, что в настоящее время Ближний Восток занимает важное место в американской политике, особенно во время президентской гонки.

Напряженность между администрацией Байдена и правительством Биньямина Нетаньяху утихла. «До недавнего времени Нетаньяху и Байден не были близкими друзьями. Продолжающиеся попытки премьер-министра ограничить независимость судебной власти Израиля в сочетании с присутствием в его кабинете сторонников жесткого еврейского превосходства осложняли ситуацию», — пояснил эксперт.

Он отметил, что раньше президент США не стремился встречаться с израильским премьером. «В отличие от Бени Ганца, бывшего министра обороны Израиля и главы оппозиционной партии, Нетаньяху еще не был в Белом доме. Ближе всего он подошел к Байдену на полях открытия Генеральной ассамблеи ООН. Но сейчас напряженность между ними исчезла», — подчеркнул он.

Аналитик добавил, что к концу года Нетаньяху ожидают с визитом в США. «Как именно будет развиваться отношения между США и Израилем, сказать пока сложно. Сейчас Сенат находится на каникулах, а в Палате представителей, возглавляемой республиканцами, не хватает спикера. До тех пор, пока Палата представителей не изберет постоянного преемника Кевина Маккарти, существуют сомнения в способности Конгресса выделить дополнительные средства Израилю», — подытожил специалист.