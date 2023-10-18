Целью своего визита Байден назвал желание продемонстрировать миру, что США поддерживает еврейское государство.

«Поскольку Израиль вынужден продолжать отвечать на атаки, мне кажется, нужно продолжать убеждаться в том, что у вас [Израиля] есть все необходимое, чтобы защитить себя. И мы сделаем, чтобы так и было», — сказал Байден (цитата по ТАСС).

Он также усомнился в том, что авиаудар по больнице в секторе Газа, который унес жизни более 500 человек, нанес Израиль.

«Судя по тому, что я видел, создается впечатление, что это совершила другая сторона, а не вы»,— сказал Байден премьеру Израиля.

В свою очередь, Нетаньяху поблагодарил Байдена за безоговорочную поддержку.

«Мы видим эту поддержку в вашей безоговорочной приверженности тому, чтобы снабдить нас инструментами, которые нам нужны для самообороны. Мы видим эту поддержку в четком послании, которое вы направили нашим врагам, потребовав не испытывать наше терпение, и в виде двух американских авианосных групп, которые вы направили в регион, чтобы поддержать эти слова действиями», — сказал он.

Как ранее писал TRT на русском, 18 октября президент США Джо Байден прибыл в Израиль для встречи с официальными лицами страны.

Байден также должен был посетить Иорданию для участия четырехстороннем саммите по израильско-палестинскому конфликту. Но встреча была отменена на фоне авиаударов по больнице в секторе Газа, в результате которых погибли более 500 человек.

Движение ХАМАС возложило ответственность за трагедию на Израиль. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил в стране трехдневный траур.

По словам Байдена, он поручил своей команде продолжить сбор и уточнение информации об обстреле сразу же после того, как узнал о нем. Президент США также отметил, что глубоко опечален взрывом в больнице.