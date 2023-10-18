Подразделение турецкого правительства по борьбе с дезинформацией 17 октября решительно отвергло «ложные» заявления Израиля о причастности ХАМАС к удару по больнице в секторе Газа.

В результате удара, как сообщается, погибло более 500 человек, сообщает агентство «‎Анадолу»‎. «Утверждение о том, что «(палестинская группировка) ХАМАС, а не Израиль, совершило нападение» на баптистскую больницу Аль-Ахли в районе Аль-Зайтун в секторе Газа, ложно», — заявил Центр по борьбе с дезинформацией Управления коммуникаций в социальной сети X.

«Район Аль-Зайтун на севере Газы — это район, где сотни мирных жителей были убиты в дни интенсивных израильских бомбардировок», — добавили в ведомстве. «Если изучить кадры взрыва в больнице, становится очевидно, что боеприпасы, разрушившие этот район, были не того типа, который ранее использовал ХАМАС», — подчеркивается в заявлении центра.

Анализ ложных сообщений в СМИ показал, что «изображения, опубликованные израильскими пропагандистскими аккаунтами, утверждающие, что «ракета ХАМАС попала в больницу», были сделаны в 2022 году», а не в 2023 году, добавили в турецком центре.

Ведомство также процитировало недавнее заявление, в котором «израильская армия потребовала немедленной эвакуации больниц‎»‎. Израильтяне утверждали, что «‎больницы использовались в качестве убежищ». Это подкрепляет версию о том, что именно израильские силы нанесли авиаудар по клинике Аль-Ахли и что они это сделали умышленно, подчеркнули в центре по борьбе с дезинформацией.

«Утверждение, распространенное в некоторых аккаунтах в социальных сетях о том, что «официальный аккаунт Газы якобы признает, что ХАМАС осуществил нападение на больницу», не соответствует действительности», — отметили в центре.

Там добавили: «Отчет Газы», приведенный в качестве основания для утверждения, это не официальный аккаунт Газы или какого-либо палестинского учреждения».

Фактически, там говорилось: «Было установлено, что учетная запись использовалась в целях манипулирования [общественным мнением]. Не верьте необоснованным заявлениям», — добавили в ведомстве.

Смертельная бомбардировка

Более 500 человек погибли в результате авиаудара Израиля по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября, сообщил «Анадолу‎»‎ официальный представитель Минздрава палестинского эксклава.

На кадрах видно трупы, разбросанные по территории больницы. По данным репортера агентства, тысячи палестинцев находились в больнице, когда здание подверглось обстрелу. Израильская армия, со своей стороны, заявила, что сообщения о возможном авиаударе по больнице «все еще рассматриваются».

Представитель ЦАХАЛ заявил, что он пока не знает, был ли взрыв в больнице ударом Израиля. Палестинская группировка ХАМАС назвала нападение Израиля на больницу «геноцидом».