Реакция мира на удар по больнице в Газе

Авиаудар по больнице в секторе Газа вызвал массовые протесты во всем мире. В Иордании протестующие попытались взять штурмом посольство Израиля в Аммане. Тысячи человек с палестинскими флагами вышли на улицы городов Ирака, Туниса, Ливана и Марокко. Призвать к ответственности Израиль потребовали протестующие в Канаде, США и многих европейских странах. По меньшей мере 500 палестинцев погибли в результате авиаудара по больнице в секторе Газа 17 октября. #trtrussian #митинг #Палестина #больница #помощь #Газа #альАхли #палестинцы #раненныепалестинцы #Израиль #атакаИзраиля #авиаудар #авиаударыИзраиля #ударыпобольнице #палестинскаябольница #протест #протествчестьПалестины #протестпротивИзраиля #протествТурции #митинг #демонстрация #массовыепротесты #поддержкаПалестины #авиаударыИзраиля #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском