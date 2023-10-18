ПОЛИТИКА
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Реакция мира на удар по больнице в Газе
Авиаудар по больнице в секторе Газа вызвал массовые протесты во всем мире. В Иордании протестующие попытались взять штурмом посольство Израиля в Аммане. Тысячи человек с палестинскими флагами вышли на улицы городов Ирака, Туниса, Ливана и Марокко. Призвать к ответственности Израиль потребовали протестующие в Канаде, США и многих европейских странах. По меньшей мере 500 палестинцев погибли в результате авиаудара по больнице в секторе Газа 17 октября. #trtrussian #митинг #Палестина #больница #помощь #Газа #альАхли #палестинцы #раненныепалестинцы #Израиль #атакаИзраиля #авиаудар #авиаударыИзраиля #ударыпобольнице #палестинскаябольница #протест #протествчестьПалестины #протестпротивИзраиля #протествТурции #митинг #демонстрация #массовыепротесты #поддержкаПалестины #авиаударыИзраиля #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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18 октября 2023 г.
Истории
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