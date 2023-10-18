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Международные организации  осудили бесчеловечный акт Израиля в секторе Газа
Ночная атака Израиля по больнице в Газе, где помимо пациентов находились укрывающиеся от непрекращающихся израильских бомбардировок жители города, пробудила мировое сообщество от гипноза молчания и безоговорочной поддержки Израиля в его агрессии
Международные организации  осудили бесчеловечный акт Израиля в секторе Газа
Последствия израильского авиаудара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа / Others
18 октября 2023 г.

Международные организации выступили с резким осуждением авиаудара по баптистской больнице Аль-Ахли, унесшего жизни не менее 500 человек, среди которых в основном были женщины и дети.

ООН решительно осудила нападение Израиля на баптистскую больницу Аль-Ахли в Газе и призвала положить конец нападениям на гражданское население и медицинские учреждения, которые «никогда не должны быть объектами нападения», говорится в опубликованном на странице Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) сообщении.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к «немедленной защите гражданского населения и медицинских служб» и потребовал от Израиля отозвать запрос на эвакуацию больниц на севере Газы.

Председатель Совета ЕС Шарль Мишель заявил, что удар по больнице «свидетельствует о драматической ситуации для живущих там людей». «Атаки на гражданскую инфраструктуру не соответствуют международному праву», — сообщил он.

Председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен устранилась от комментария на вопрос журналистов, считает ли она подобные атаки допустимыми в рамках международного права, заявив, что на этот момент у нее нет всех подробностей произошедшего.

Верховный представитель ЕС Боррель заявил: «Виновные в нападении на больницу в Газе должны быть привлечены к ответственности». «Новости из баптистской больницы Аль-Ахли в Газе добавили ужаса к трагедии, которая разворачивается на наших глазах уже несколько дней. В очередной раз ни в чем не повинные мирные жители заплатили самую высокую цену», — сказал он.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт заявил, что «арабские институты документируют военные преступления, и преступникам это не сойдет с рук». Он потребовал от Запада «немедленно остановить эту трагедию». «Какой психически больной человек будет сознательно бомбить больницу, где находятся беззащитные люди?».

Африканский союз осудил израильскую атаку на баптистскую больницу Аль-Ахли в блокированном секторе Газа, заявив, что это преступление против человечности. Президент Комиссии Африканского союза Мусса Факи Мухаммед в заявлении на своем аккаунте в сети X призвал международное сообщество принять немедленные меры против Израиля.

Детский фонд ООН (UNICEF) решительно осудил нападение на баптистскую больницу Аль-Ахли в Газе и призвал к немедленному прекращению огня.

ЮНИСЕФ опубликовал на своей странице в социальных сетях сообщение, касающееся нападения Израиля на больницу в Газе. В организации потребовали «немедленного прекращения огня и предоставления гуманитарного доступа».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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