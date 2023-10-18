Удар по больнице в Газе стал трагедией и катастрофой, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае.

«Что касается удара по госпиталю, то это трагедия, которая там произошла. Это ужасное событие — там сотни убитых и сотни раненых», — сказал он.

Он выразил надежду на то, что это станет сигналом для враждующих сторон, что конфликт на Ближнем Востоке надо заканчивать. «Во всяком случае нужно сводить это дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров», — уверен Путин.

При этом, вне зависимости от эскалации конфликта, Россия выступает за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

«Что касается создания палестинского государства, то у нас принципиальная позиция, она не связана с сегодняшним кризисом вообще, хотя, конечно, он поднимает эту проблему на поверхность», — отметил российский президент.

Также Путин прокомментировал свои телефонные разговоры с лидерами Израиля, Палестины, Египта, Ирана и Сирии. «Вот на мой взгляд, основные игроки: кто-то по определению не хочет, кто-то чего-то опасается, но вот готовности к тому, чтобы развивать конфликт, превращать его в крупномасштабную войну — у меня так сложилось впечатление, таких практически нет», — добавил президент.

Вечером 17 октября в результате авиаудара была разрушена больница Аль-Ахли в секторе Газа. По данным Минздрава Газы, погибли более 500 человек. Движение ХАМАС возложило ответственность за произошедшее на Израиль. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил в стране трехдневный траур по погибшим.

Ранее сегодня Минздрав Палестины сообщил, что в результате атак Израиля на сектор Газа с 7 октября погибли 3300 человек, более 13 000 жителей получили ранения.