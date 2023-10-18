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ВОЗ: Ситуация в Газе выходит из-под контроля
Гендиректор Всемирной организации заявил о необходимости срочной доставки жизненно важных медикаментов в палестинский эксклав
ВОЗ: Ситуация в Газе выходит из-под контроля
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18 октября 2023 г.

Ситуация в секторе Газа выходит из-под контроля, каждая секунда в ожидании доступа к медицинской помощи в палестинском эксклаве приводит к жертвам. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети Х.

Его заявление приводит агентство «‎Анадолу»‎. Представитель ВОЗ отметил: медицинская помощь, которую организация направила в Газу, ждет у КПП уже четвертый день. Её не пропускают в палестинский эксклав. Насилие между сторонами должно прекратиться, необходим срочный доступ в Газу, чтобы начать доставку жизненно важных медикаментов в эксклав, добавил Гебрейесус.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС — «Бригады Иззеддин аль-Кассам» — объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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