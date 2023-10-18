Ситуация в секторе Газа выходит из-под контроля, каждая секунда в ожидании доступа к медицинской помощи в палестинском эксклаве приводит к жертвам. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети Х.

Его заявление приводит агентство «‎Анадолу»‎. Представитель ВОЗ отметил: медицинская помощь, которую организация направила в Газу, ждет у КПП уже четвертый день. Её не пропускают в палестинский эксклав. Насилие между сторонами должно прекратиться, необходим срочный доступ в Газу, чтобы начать доставку жизненно важных медикаментов в эксклав, добавил Гебрейесус.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС — «Бригады Иззеддин аль-Кассам» — объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса».