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Ряд конгрессменов США обвинили Байдена в поддержке израильского террора
Атака Израиля на больницу Газы стала следствием отказа президента США Джо Байдена от содействия прекращению огня, считает конгрессмен Рашида Тлаиб. Представитель демократов-мусульман Ильхан Омар потребовала от Байдена «немедленно остановить бойню»
Ряд конгрессменов США обвинили Байдена в поддержке израильского террора
Ряд конгрессменов США обвинили Байдена в поддержке израильского террора в Газе / Others
18 октября 2023 г.

Член Палаты представителей Конгресса США демократ Рашида Тлаиб после ночного удара Израиля по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа обвинила президента Байдена в причастности к произошедшему.

«Израиль разбомбил баптистскую больницу Аль-Ахли в Газе, в результате чего погибли 500 палестинцев, включая врачей, детей и пациентов», — написала конгрессмен, являющаяся по происхождению палестинкой в соцсети Х.

«Вот что происходит, когда вы отказываетесь содействовать прекращению огня и способствовать деэскалации напряженности. Ваша ориентация на войну и разрушения открыла глаза мне и многим американцам палестинского происхождения и американцам-мусульманам, подобным мне. Мы будем помнить, на чьей стороне вы стоите», — написала Тлаиб.

Другая конгрессмен от мусульман-демократов Ильхан Омар назвала бомбардировку госпиталя «одним из самых тяжких военных преступлений». Омар заявил, что «ужасно», что израильская армия разбомбила одно из немногих мест, где раненые могли получить лечение и укрытие во время войны, написала она в соцсети Х. Омар также подчеркнул, что Байдену следует «добиваться немедленного прекращения этой бойни».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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