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В Азербайджане отмечают День восстановления независимости
Ровно 32 года назад - 18 октября 1991 года парламент Азербайджана принял Конституционный акт о восстановлении государственной независимости Азербайджана
В Азербайджане отмечают День восстановления независимости
Азербайджан отмечает День восстановления независимости / Others
18 октября 2023 г.

В августе 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета Азербайджана была утверждена Декларация о государственной независимости страны.

После этого 18 августа того же года на сессии Верховного Совета Азербайджана был единогласно принят Конституционный акт «О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики».

А затем 29 декабря был проведен всенародный референдум, по итогам которого азербайджанский народ единогласно проголосовал за государственную независимость.

Таким образом спустя 71 год после падения Азербайджанской Демократической Республики (АДР) жители страны вновь добились независимости.

До 2021 года 18 октября отмечалось как День государственной независимости Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 октября 2021 года подписал закон «О Дне независимости». Согласно документу, 28 Мая объявляется Днем независимости, а 18 октября - Днем восстановления независимости.

В соответствии с законом, ежегодно День независимости и День восстановления независимости будут отмечаться как праздничные дни.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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