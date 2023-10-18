США подтвердили передачу Украине тактических ракет ATACMS. Их дальность составляет 165 км. Об этом 17 октября сообщила глава пресс-службы Совбеза Белого дома Эдриенн Уотсон.

Она отметила: дальность американских ракет считается «‎‎оптимальной» для эффективных наступательных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Могу официально подтвердить, что США действительно предоставили Украине для нужд ее армии ракеты ATACMS. Дальность радиуса действия данных ракет составляет до 165 км. Мы полагаем, что это должно существенно повысить боевой потенциал Украины без риска для нашей боеготовности», — уточнила Уотсон.

Чиновница не ответила на вопрос, как поставки ATACMS могут сказаться на украинском контрнаступлении на востоке страны.

Газета The Wall Street Journal отмечает: ВСУ уже использовали ATACMS в ночь на 17 октября во время удара по российским военным на аэродроме Бердянска в оккупированной Запорожской области и в Луганске.

Позднее член Совета Федерации России Дмитрий Рогозин подтвердил: саперы обнаружили элементы ATACMS в Бердянске. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию и заявил: ВСУ действительно впервые использовали на поле боя новые дальнобойные ракеты, поставленные США.

Как ранее писал TRT на русском, большинство жителей ФРГ выступают против поставок Украине ракет Taurus. Опрос показал: 55% немцев считают, что Берлин не должен поставлять Киеву дальнобойное оружие, 39% граждан полагают, что военная поддержка Украины со стороны Германии «‎заходит слишком далеко‎».