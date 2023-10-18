ПОЛИТИКА
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Десятки раненых детей поступают в больницы сектора Газа
В больницы сектора Газа этим утром поступили десятки детей, раненных в результате новых израильских авиаударов. Они унесли жизни еще 30 мирных жителей. Сообщается, что один из ударов Израиль нанес по пекарне в лагере беженцев Нусрат, которая обеспечивает хлебом северные районы сектора Газа. #trtrussian #Палестина #дети #больница #палестинскаябольница #Газа #секторГаза #раненныепалестинцы #ранение #палестинскиедети #раненныедети #авиаударыИзраиля #мирныежители #нападениеИзраиля #пекарня #беженцы #лагерьбеженцев #Нусрат #хлеб #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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18 октября 2023 г.
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