Десятки раненых детей поступают в больницы сектора Газа

В больницы сектора Газа этим утром поступили десятки детей, раненных в результате новых израильских авиаударов. Они унесли жизни еще 30 мирных жителей. Сообщается, что один из ударов Израиль нанес по пекарне в лагере беженцев Нусрат, которая обеспечивает хлебом северные районы сектора Газа. #trtrussian #Палестина #дети #больница #палестинскаябольница #Газа #секторГаза #раненныепалестинцы #ранение #палестинскиедети #раненныедети #авиаударыИзраиля #мирныежители #нападениеИзраиля #пекарня #беженцы #лагерьбеженцев #Нусрат #хлеб #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском