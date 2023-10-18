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Госдума отозвала ратификацию договора о запрете ядерных испытаний
Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Закон был одобрен единогласно, за него проголосовали 415 депутатов
Госдума отозвала ратификацию договора о запрете ядерных испытаний
Депутаты Госдумы отозвали ратификацию договора о запрете ядерных испытаний / Others
18 октября 2023 г.

Как ранее писал TRT на русском, 17 октября законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ был принят депутатами в первом чтении. Из пояснительной записки к документу следует, что это необходимо для того, чтобы устранить дисбаланс между Россией и США относительно объема обязательств по этому договору.

5 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия ратифицировала запрет на испытание ядерного оружия, в то время как США подписали этот документ, но так и не ратифицировали.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий говорил, что и после отмены ратификации договора Россия продолжит соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний.

«ДВЗЯИ так и не вступил в силу, в том числе из-за того, что не был ратифицирован рядом стран. В их числе США, Китай, Египет, Израиль и Иран», — сказал Слуцкий.

Для того, чтобы он вступил в силу, его должны были обязательно ратифицировать 44 страны, которые располагают ядерным оружием либо имеют потенциал для его создания. С 1996 года документ не ратифицировали восемь стран: Китай, КНДР, Египет, Индия, Иран, Израиль, Пакистан и США.

Госдепартамент США выражал обеспокоенность в связи с планами России отозвать решение о ратификации ДВЗЯИ. Однако в Кремле считают, что отмена ратификации договора не означает возобновления ядерных испытаний.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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