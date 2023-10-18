18 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Что осталось от больницы Аль-Ахли после авиаудара Израиля?
Сотни погибших, разрушенные здания, поврежденные автомобили — таковы результаты авиаудара израильских ВВС по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Также пострадала баптистская церковь рядом. #trtrussian #Газа #больница #взрыв #Палестина #секторГаза #бомбардировка #бомба #раненные #альАхли #палестинцы #раненныепалестинцы #Израиль #атакаИзраиля #авиаудар #авиаударыИзраиля #ударыпобольнице #нападениенабольницу #палестинскаябольница #палестинскаяцерковь #палестинскиедети #взрывбольницы #блокадаГазы #церковь #пострадавшие #беженцы #баптистскаяцерковь #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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