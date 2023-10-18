Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар осудил нападение на баптистскую больницу Аль-Эхли в секторе Газа: «Я с тревогой наблюдаю за израильскими атаками на гражданское население. Эти атаки неприемлемы. Я осуждаю нападение на больницу», — заявил Татар агентству Анадолу.

«Жестокой расправой» назвали бомбардировку больницы в Газе в Катаре. По сообщению официального катарского агентства QNA, а заявлении МИД Катара атака названа «жестокой расправой, чудовищным преступлением против гражданского населения и нарушением международного права». В ведомстве возложили вину за акт военной агрессии на международное сообщество за «соучастие» в преступлениях против человечности, совершаемых в отношении палестинцев, иногда замалчивая их, иногда действуя избирательно. Катар также предупреждает в своем заявлении, что происходящее будет иметь серьезные последствия для безопасности и стабильности в регионе.

Саудовская Аравия самым решительным образом осудила «чудовищное преступление». В письменном заявлении МИД страны полностью отвергается «жестокое нападение» Израиля на баптистскую больницу Аль-Ахли, которое является явным нарушением всех международных законов и норм. В заявлении самым решительным образом осуждается продолжение израильских атак на гражданское население, страна призывает международное сообщество отказаться от двойных стандартов, применяемых в отношении Израиля, и подчеркивает необходимость открытия безопасных коридоров для доставки продовольствия и медикаментов гражданскому населению, оказавшемуся в ловушке в Газе.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси осудил израильскую атаку. «Я с глубоким сожалением слежу за израильской бомбардировкой баптистской больницы Аль-Ахли в Газе, в результате которой погибли и были ранены сотни невинных палестинских граждан», — написал ас-Сиси в соцсети, заявив, что «египетское государство и народ отвергают нападения на гражданское население».

В заявлении МИД Иордании содержится решительное осуждение нападения и требование «международной защиты палестинского народа и немедленного прекращения войны».

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) «решительно» осудили израильскую атаку с сотнями погибших, выразив соболезнования родным погибших, а раненым пожелав скорейшего выздоровления. В заявлении содержится призыв к международному сообществу «приложить усилия для достижения немедленного прекращения огня, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и избежать дальнейшего обострения ситуации на оккупированных палестинских территориях».

Курдская региональная автономия Ирака (КРАИ) осудила израильскую атаку на баптистскую больницу. В заявлении подчеркивается, что война и военные нападения не являются решением проблемы: «Мы призываем международное сообщество приложить больше усилий для защиты невинных и мирных граждан от опасности».

Министерство иностранных дел Ирана назвало нападение Израиля «жестоким военным преступлением» и «геноцидом». В МИД отметили, что «Израиль в очередной раз заявил всему миру, что он не имеет ни малейшего отношения к принципам и нормам международного права». В ведомстве потребовали от Совбеза ООН немедленного расследования этого преступления и привлечения к ответственности виновных. Также обращен призыв в первую очередь к исламским странам «разорвать все отношения с Израилем и выслать его послов».

Осудили нападение Израиля на больницу в Джибути, Ливии и в Ливане, назвав это массовое убийство геноцидом и военным преступлением, потребовав от мирового сообщества положить этому конец.

МИД Великобритании назвал разрушение больницы «опустошительной потерей», заявив об однозначной позиции страны в вопросе первостепенности защиты жизни гражданских лиц. Министр Клеверли заявил, что Великобритания будет работать со своими союзниками, чтобы выяснить причины произошедшего и защитить невинных гражданских лиц в Газе.

Франция осудила атаку и призвала стороны к соблюдению гуманитарного права. В заявлении президента Макрона и МИД содержится призыв к немедленному предоставлению гуманитарного доступа в сектор Газа.

Испания осудила израильскую атаку на баптистскую больницу Аль-Ахли в Газе и назвала ее «массовым убийством». «Мы осуждаем ужасную резню в больнице Аль-Ахли в Газе. Мы солидарны с невинными жертвами гражданского населения. Международное гуманитарное право должно соблюдаться», — говорится в заявлении МИД страны в Х.

МИД Пакистана самым решительным образом осудило нападение Израиля на больницу, где мирные жители пытались получить убежище и неотложную помощь, назвав это «бесчеловечным и не поддающимся оправданию» актом военного преступления. В заявлении содержится призыв к международному сообществу принять срочные меры для немедленного прекращения израильских бомбардировок и блокады Газы.

В связи с нападением на больницу в Газе МИД Германии заявил, что гражданское население и больницы не должны быть объектами нападения. «Ни при каких обстоятельствах гражданские объекты, особенно полноценная больница с пациентами и медицинским персоналом, не должны подвергаться чьим-либо нападениям. Гражданское население должно быть защищено», — говорится в заявлении, где отмечается, что власти страны «потрясены случившимся».