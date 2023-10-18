ПОЛИТИКА
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Представитель Красного Креста: в Газе нет безопасного места
«Главный вопрос сейчас даже не еда и вода. Вопрос в том, как они выживут». Томассо Делла Лонга, представитель Международного комитета Красного Креста, описал ситуацию с безопасностью в палестинском секторе Газа в эксклюзивном интервью телеканалу TRT. #trtrussian #Палестина #Газа #КрасныйКрест #безопасность #ДеллаЛонга #интервью #Израиль #выживание #комитетКрасногоКреста #секторГаза #новостиПалесины #ситуациявПалестине #палестинцы #защита #мирноенаселение #гуманитарнаяпомощь #волонтеры #волонтерывГазе #больница #trtнарусском
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18 октября 2023 г.
Истории
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