Представитель Красного Креста: в Газе нет безопасного места

«Главный вопрос сейчас даже не еда и вода. Вопрос в том, как они выживут». Томассо Делла Лонга, представитель Международного комитета Красного Креста, описал ситуацию с безопасностью в палестинском секторе Газа в эксклюзивном интервью телеканалу TRT. #trtrussian #Палестина #Газа #КрасныйКрест #безопасность #ДеллаЛонга #интервью #Израиль #выживание #комитетКрасногоКреста #секторГаза #новостиПалесины #ситуациявПалестине #палестинцы #защита #мирноенаселение #гуманитарнаяпомощь #волонтеры #волонтерывГазе #больница #trtнарусском