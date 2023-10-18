18 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Ребенок впал в шок, проснувшись от взрыва израильской бомбы
Палестинский мальчик по имени Мухаммед впал в шок после израильской бомбардировки, которая застала малыша во время сна. #trtrussian #Палестина #ребенок #шок #больница #палестинскаябольница #альАхли #атакаИзраиля #нападениеИзраиля #авиаударыИзраиля #авиаудары #ударпобольнице #палестинцы #палестинскиймальчик #палестинскиедети #бомбардировка #израильскаябомбардировка #малыш #сон #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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