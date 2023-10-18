Врач из Газы нашел среди погибших тела жены и детей

Еще один палестинский врач обнаружил в больнице Аль-Шифа, где он работает, тела своих близких. Жена и дети врача погибли от очередной израильской атаки на мирных жителей. #trtrussian #Палестина #врач #семья #Газа #секторГаза #палестинскийврач #доктор #палестинскийдоктор #палестинцы #погибшие #погибшиепалестинцы #жена #дети #палестинскиедети #альШифа #больница #потеряблизких #потерясемьи #палестинскаясемья #Израиль #израильскаяатака #мирныежители #авиаударыИзраиля #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском