ПОЛИТИКА
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Врач из Газы нашел среди погибших тела жены и детей
Еще один палестинский врач обнаружил в больнице Аль-Шифа, где он работает, тела своих близких. Жена и дети врача погибли от очередной израильской атаки на мирных жителей. #trtrussian #Палестина #врач #семья #Газа #секторГаза #палестинскийврач #доктор #палестинскийдоктор #палестинцы #погибшие #погибшиепалестинцы #жена #дети #палестинскиедети #альШифа #больница #потеряблизких #потерясемьи #палестинскаясемья #Израиль #израильскаяатака #мирныежители #авиаударыИзраиля #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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18 октября 2023 г.
Истории
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