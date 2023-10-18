По информации Министерства здравоохранения Палестины, эта трагедия унесла жизни по меньшей мере 500 человек, свыше одной тысячи получили ранения. Подавляющее большинство из них — пациенты и нашедшие убежище в стенах клиники мирные жители, среди которых было много женщин и детей, говорится в сообщении на сайте Министерства.

МИД РФ выразил искренние соболезнования семьям жертв, народу и правительству Палестины и подтвердил принципиальную позицию России о неприемлемости любого насилия в отношении гражданских лиц, ударов по медицинским и другим гражданским объектам.

«Вновь настоятельно призываем стороны конфликта к немедленной деэскалации военных действий и соблюдению международного гуманитарного права», — говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули необходимость консолидации международных усилий в интересах безотлагательного прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров.

«Это позволило бы оказать необходимое содействие населению Газы, включая доставку продовольствия, медикаментов и горючего, организовать эвакуацию всех желающих и остановить надвигающуюся гуманитарную катастрофу», — подчеркивают в МИД РФ.

Там также обратили внимание «на неуместность и безнравственность попыток политизации этой темы». И призвали Совет Безопасности ООН при рассмотрении соответствующих инициатив прежде всего руководствоваться интересами людей, страдающих в конфликте.

Как ранее писал TRT на русском, проект российской резолюции по прекращению огня между Израилем и сектором Газа не получил одобрения в Совбезе ООН. Документ, составленный российской стороной, поддержали пять стран, четыре государства выступили против и шесть воздержались.

По словам американского представителя Линды Томас-Гринфилд, предложенный Россией документ был составлен без консультаций и там напрямую не упоминалось движение ХАМАС.