Израиль атаковал пекарню и жилые дома.

Израиль нанес авиаудар по пекарне и ближайшим к ней жилым домам в лагере беженцев Нусейрат сектора Газа. За 11 дней израильских бомбардировок погибли почти 3,5 тыс. палестинцев, около 13 тысяч получили ранения. Не менее 5 тыс. пострадавших не могут получить лечение из-за нехватки больниц и медикаментов. #trtrussian #Израиль #авиаудар #Палестина #пекарня #Газа #секторГаза #беженцы #лагерьбеженцев #Нусейрат #бомбардировка #израильскаябомбардировка #палестинцы #ранение #лечение #больница #преступлениеИзраиля #атаканапекарню #ударпопекарне #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском