Цены на нефть выросли в среду. Для этого есть несколько причин: сокращение запасов нефти в США, а также опасения эскалации геополитической напряженности после атак Израиля в секторе Газа, пишет агентство Anadolu.

Эталонный сорт нефти Brent торговался на уровне $91,44 за баррель в 10:32 утра по местному времени, что на 1,71% выше уровня предыдущих торгов.

Американская эталонная нефть West Texas Intermediate (WTI) в то же время торговалась на уровне $87,09 за баррель, что на 1,93% выше цены вторника.

Опасения, что растущая напряженность на Ближнем Востоке перекинется на другие страны региона и ухудшит поставки нефти, привели к росту цен, пишет агентство.

По данным палестинского информационного агентства WAFA, более 500 человек погибли в результате авиаудара Израиля по больнице Аль-Ахли в секторе Газа.

Как отмечают в Anadolu, любой конфликт между Ираном, США и Израилем может сорвать переговоры по американо-иранской ядерной сделке, которая отменит санкции в отношении Ирана, включая экспорт иранской нефти.

Опасения по поводу срыва процесса нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, у которых нет официальных дипломатических отношений, также повлияли на цены на нефть.

Поддерживая дальнейший рост цен и высокий спрос, Американский институт нефти (API) вечером во вторник объявил о предполагаемом сокращении запасов сырой нефти в США на 4,4 миллиона баррелей против ожиданий рынка на уровне 1,3 миллиона баррелей.

Управление энергетической информации США (EIA) опубликует фактические данные по запасам нефти позднее в среду, и если значительное снижение запасов подтвердится, то цены могут вырасти еще больше.