В связи с ударом во вторник по баптистской больнице Аль-Ахли в Газе представитель правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) заявил, что «незаконные нападения, совершенные преднамеренно или по неосторожности, являются военными преступлениями».

«Согласно международному гуманитарному праву, все воюющие стороны обязаны постоянно заботиться о спасении мирного населения и гражданских объектов, а также сводить к минимуму гибель гражданских и утрату ими имущества», — заявил агентству «Анадолу» Ахмед Бенчемси, директор по связям с общественностью подразделения HRW на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Он подчеркнул, что в военных конфликтах больницы имеют особый статус, поэтому претендуют на большую защиту, нежели другие охраняемые гражданские объекты. «Незаконные нападения, совершенные преднамеренно или по неосторожности, являются военными преступлениями», — добавил он.

Более 500 человек погибли в результате авиаудара Израиля по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября, сообщило местное Министерство здравоохранения. Однако Израиль отрицает ответственность за воздушный налет.

На кадрах в социальных сетях видно, как трупы разбросаны по территории больницы. По данным турецких СМИ, в больнице, когда здание подверглось обстрелу, находились тысячи палестинцев.