18 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Палестинские врачи дали интервью среди тел погибших в больнице Аль-Ахли в Газе
Врачи больницы Аль-Ахли в секторе Газа, которая подверглась авиаудару: это военное преступление, которое мир предвидел. #trtrussian #Израиль #Палестина #Газа #трупы #больница #прессконференция #АльАхли #палестинскиеврачи #доктор #авиаудар #авиаударыИзраиля #секторГаза #преступление #военноепреступление #преступлениеИзраиля #палестинскаябольница #больницавпалестине #раненныепалестинцы #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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