Сторонники ХАМАС провели демонстрацию в городе Хеврон в южной части Западного берега реки Иордан, пишет CBS News. Они вышли на улицы после авиаудара по больнице Аль-Ахли в городе Газа. Палестинские и израильские официальные лица взаимно обвиняют друг друга в этой трагедии.

Иордания, долгое время считавшаяся оплотом стабильности в регионе, в последние дни также стала свидетелем массовых протестов. Поздно вечером во вторник пропалестинские протестующие попытались взять штурмом израильское посольство.

Кроме того, небольшая группа активистов протестовала поздно вечером во вторник возле посольств США и Великобритании в центре Каира, призывая Египет разорвать отношения с Израилем и выслать своего посла.

«Администрация США является партнером, поддерживая преступления, совершенные оккупационными военными против населения Газы», — заявил Халед Давуд, представитель коалиции оппозиционных политических партий и общественных деятелей.

Протесты также вспыхнули в Ливане, где «Хезболла» вступила в перестрелку с израильскими войсками на границе.