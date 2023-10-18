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Челик: Турция объявит трехдневный траур в связи с ударом по больнице в Газе
Пресс-секретарь AK Party заявил, что Анкара осуждает удар Израиля по больнице Аль-Ахли в Газе
Челик: Турция объявит трехдневный траур в связи с ударом по больнице в Газе
Фото: AA / Others
18 октября 2023 г.

Пресс-секретарь AK Party Омер Челик заявил, что Турция объявит трехдневный национальный траур в связи с гибелью сотен человек в результате удара Израиля по больнице в секторе Газа.

«Ракета была выпущена израильскими силами безопасности по этой больнице», — сказал он. По словам Челика, «израильские силы безопасности разрушают все человеческие ценности».

«Будет объявлен трехдневный национальный траур. Это выражение солидарности нашей великой нации с угнетенными невинными детьми в Палестине. Мы осуждаем это нападение», — рассказал пресс-секретарь AK Party.

«Мы все были свидетелями того, как международные институты в течение нескольких дней хранили молчание перед лицом убийств мирных жителей», — добавил он.

По словам Челика, «все силы должны выступить против наземной операции против Газы». «Такой подход, как депортация жителей Газы в Египет, никогда не будет приемлемым», — подчеркнул он.

Более 500 человек погибли в результате авиаудара Израиля по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября, сообщило местное Министерство здравоохранения. Однако Израиль отрицает ответственность за воздушный налет.

На кадрах в социальных сетях видно, как трупы разбросаны по территории больницы. По данным турецких СМИ, в больнице, когда здание подверглось обстрелу, находились тысячи палестинцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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