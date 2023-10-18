Израильские силы нанесли удар по территории мечети в городе Нусейрат, расположенном в центральной части палестинского сектора Газа. Как сообщает палестинское агентство WAFA, есть десятки погибших и раненых.

«В результате попадания снаряда на территорию, прилегающую к мечети мучеников Аль-Аксы в Нусейрате, десятки человек погибли или получили ранения», — указывает агентство.

По свидетельству очевидцев, во время взрыва в мечети и рядом с ней находились мирные жители, которые пытались там укрыться от бомбардировок. Как отмечает WAFA, десятки человек, большинство из них женщины и дети, доставлены в местную больницу.

Практически одновременно с известием об атаке в Нусейрате телеканал Al Jazeera сообщил о налете израильских ВВС в районе Ат-Туффах в городе Газа. В результате атаки практически полностью была разрушена мечеть Аль-Махатта. О числе возможных жертв и пострадавших информации до сих пор нет.

Более 500 человек погибли в результате авиаудара Израиля по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября, сообщило местное Министерство здравоохранения. Однако Израиль отрицает ответственность за воздушный налет.

На кадрах в социальных сетях видно, как трупы разбросаны по территории больницы. По данным турецких СМИ, в больнице, когда здание подверглось обстрелу, находились тысячи палестинцев.