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Байден поддержал версию Израиля об ударе по больнице Газы
Президент США заявил в Тель-Авиве, что «это сделала другая команда»
Байден поддержал версию Израиля об ударе по больнице Газы
Фото: AA / Others
18 октября 2023 г.

Президент США Джо Байден прилетел в Тель-Авив, чтобы выразить солидарность с еврейским народом и встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Президент США заявил, что Америка продолжит помогать Израилю при любых обстоятельствах, и поддержал версию о том, что ракета, попавшая в больницу Газы прошлой ночью, была выпущена «другой командой».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично встретил американского президента у трапа самолета.

В ходе совместной пресс-конференции с Биньямином Нетаньяху президент США Джо Байден в целом поддержал версию Израиля об ударе по больнице Аль-Ахли в Газе, в результате которого погибли сотни человек.

«Я глубоко опечален и возмущен в связи со взрывом в больнице в Газе, который произошел вчера, — сказал Байден, сидя рядом с Нетаньяху. — Основываясь на том, что я видел, похоже, что это сделала другая команда, не вы. Но есть много людей, которые не уверены. Так что нам нужно преодолеть очень многое».

В то же время корреспондент «Би-би-си» в Госдепартаменте США Барбара Плетт-Ашер заявила, что удар в больнице в Газе — наихудший из всех возможных сценариев для американского президента, который прибыл в Израиль и собирался вести диалог с арабскими лидерами в Аммане.

Более 500 человек погибли в результате авиаудара Израиля по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября, сообщило местное Министерство здравоохранения. Однако Израиль отрицает ответственность за воздушный налет.

На кадрах в социальных сетях видно, как трупы разбросаны по территории больницы. По данным турецких СМИ, в больнице, когда здание подверглось обстрелу, находились тысячи палестинцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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