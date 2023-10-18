ПОЛИТИКА
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В Москве мусульмане молятся за погибших в Газе
Сотни мусульман провели в Соборной мечети Москвы молитвуза погибших в результате атак Израиля палестинцев из сектора Газа. #trtrussian #Москва #Палестина #молитва #мусульмане #дуа #молитвазаПалестину #мечеть #московскаямечеть #мусульманемосквы #поддержкапалестинцев #намаз #Газа #секторГаза #палестинцы #погибшиепалестинцы #джаназа #джаназанамаз #новостиПалестины #новостиРоссии #trtнарусском
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18 октября 2023 г.
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