В мечетях Турции проходят молитвы за погибших в Газе

По всей Турции после полуденного намаза в мечетях прошли коллективные молебны за погибших в Газе в результате ударов Израиля по анклаву. #trtrussian #Израиль #Палестина #Турция #мечеть #молитва #намаз #полуденныйнамаз #дуа #молитвазапалестину #молитвазапалестинцев #дуазапалестину #дуазапалестинцев #анклва #Газа #секторГаза #палестинцы #погибшиепалестинцы #джаназа #джаназанамаз #заупокойнаямолитва #поддержкаПалестины #мусульмане #новостиПалестины #новостиТурции #trtнарусском