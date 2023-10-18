ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В мечетях Турции проходят молитвы за погибших в Газе
По всей Турции после полуденного намаза в мечетях прошли коллективные молебны за погибших в Газе в результате ударов Израиля по анклаву. #trtrussian #Израиль #Палестина #Турция #мечеть #молитва #намаз #полуденныйнамаз #дуа #молитвазапалестину #молитвазапалестинцев #дуазапалестину #дуазапалестинцев #анклва #Газа #секторГаза #палестинцы #погибшиепалестинцы #джаназа #джаназанамаз #заупокойнаямолитва #поддержкаПалестины #мусульмане #новостиПалестины #новостиТурции #trtнарусском
ттбтьт / Others
18 октября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us