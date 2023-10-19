Протестующие ворвались в Конгресс США, требуя прекратить войну в Газе

Члены еврейских антисионистских групп ворвались в здание Конгресса США и устроили там сидячую забастовку. Они заявили, что не покинут здание, пока Израиль не прекратит бомбардировку осажденной Газы и геноцид палестинцев. #trtrussian #США #протест #Палестина #КонгрессСША #сионизм #антисионизм #антисиониты #война #Газа #секторГаза #прекращениевойны #нетвойне #забастовка #сидячаязабастовка #Израиль #протестпротивИзраиля #бомбардировка #бомбардировкаИзраиля #осаждение #осаждениеГазы #палестинцы #геноцид #геноцидвГазе #геноцидвПалестине #нетгеноциду #новостиПалестины #новостиСША #trtнарусском