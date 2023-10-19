По словам свидетелей и медицинских источников, более 40 палестинцев были убиты рано утром в четверг, когда израильские военные самолеты продолжили наносить удары по сектору Газа 13-й день подряд.

Девять человек, в том числе семеро детей, погибли при ударе истребителей по дому в Хан-Юнисе к югу от города Газа, сообщило государственное информационное агентство Wafa.

Сообщается, что несколько человек остаются застрявшими под завалами.

По словам очевидцев, более 30 палестинцев были убиты и десятки ранены в результате израильских авиаударов в Рафахе на юге сектора Газа. В результате авиаудара в лагере беженцев Нусейрат в центре сектора Газа погиб палестинский ребенок, еще несколько человек получили ранения.

По сообщениям палестинских медицинских источников, в результате налета израильской авиации к западу от Хан-Юниса также погиб ребенок. Кроме того, израильские военные самолеты нанесли удар по дому в районе Таль аль-Султан в Рафахе.

Как писал TRT на русском, ранее в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по меньшей мере 3478 палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​