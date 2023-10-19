Компания China Southern Power Grid International построит в Бостанлыкском районе Ташкентской области гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС) мощностью 600 МВт. Соглашение о совместной разработке проекта строительства китайская компания подписала с «Узбекгидроэнерго» в Пекине в рамках третьего международного форума «Один пояс, один путь». Об этом сообщает пресс-служба «Узбекгидроэнерго».

Стоимость проекта оценивается в $1 млрд. ГАЭС будет называться «Верхний Пскем».

В июле текущего года вышеупомянутые компании подписали меморандум о взаимопонимании по строительству еще двух ГАЭС с таким же названием, но разной мощности — 200 МВт и 120 МВт. В том же меморандуме была упомянута еще одна ГАЭС — «Каратерен», ее мощность составит 500 МВт. Стоимость строительства этих электростанций оценивается в $1,64 млрд.

Все три ГАЭС планируется запустить на полную мощность к 2030 году. Они будут вырабатывать в среднем 3 млрд кВт*ч электроэнергии в год, что позволит обеспечивать бесперебойным электроснабжением более 1,6 млн человек, экономить свыше 835 млн кубометров природного газа и значительно уменьшить объем вредных выбросов в атмосферу.

Интерес к строительству электростанций в Узбекистане проявили ранее и другие китайские компании. В частности, CGGC строит в Сырдарьинской области тепловую электростанцию мощностью 1500 МВт. Компания CEEC ENERGY CHINA инвестирует $2 млрд в строительство солнечных фотоэлектростанций общей мощностью 2000 МВт в трех регионах Узбекистана — в Кашкадарьинской, Бухарской и Самаркандской областях. Консорциум китайских компаний вложит $2 млрд в две ФЭС общей мощностью 2000 МВт под Ташкентом и Джизаком.

Это не первая за последнее время инициатива Ташкента по развитию энергетики в стране. Как писал TRT на русском, Узбекистан активно развивает альтернативную энергетику и реализует проекты в этой отрасли на $7,5 млрд. К 2025 году Узбекистан намерен довести долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны до 20%.