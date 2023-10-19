ПОЛИТИКА
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Полиция задержала ворвавшихся в Капитолий пропалестинских демонстрантов
Десятки участников акции против насилия в секторе Газа провели несанкционированные демонстрации в здании на Капитолийском холме. Они скандировали лозунги «Прекращение огня сейчас» и «Свободу Палестине»
Полиция задержала ворвавшихся в Капитолий пропалестинских демонстрантов
фото AA / AA
19 октября 2023 г.

Десятки пропалестинских демонстрантов были арестованы после участия в несанкционированной демонстрации в ротонде офисного здания Cannon House на Капитолийском холме 18 октября. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎.

Ранее в тот же день тысячи участников протестов, организованных правозащитными группами «Еврейский голос за мир» и «IfNotNo», пришли на Национальную аллею в Вашингтоне. Они требовали немедленно прекратить продолжающееся насилие в секторе Газа, остановить «геноцид палестинцев».

Демонстранты скандировали лозунги «Прекращение огня сейчас» и «Свободу Палестине».

Некоторые участники надели рубашки с надписью «Евреи требуют прекратить огонь сейчас», а некоторые несли транспаранты с надписями «Не от моего имени», «Прекратить осаду Газы», «Сионизм = Фашизм».

После арестов на Капитолийском холме сотни других демонстрантов перекрыли проспект Независимости перед главным входом в здание Cannon House.

Полиция Капитолия сообщила, что среди арестованных троим были предъявлены обвинения в нападении на полицейского во время рассмотрения дела.

Портал Axios уточняет: из-за демонстраций доступ общественности к комплексу Капитолия США был ограничен. Вокруг здания в ожидании протеста было возведено несколько ограждений из велосипедных стоек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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