Десятки пропалестинских демонстрантов были арестованы после участия в несанкционированной демонстрации в ротонде офисного здания Cannon House на Капитолийском холме 18 октября. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎.

Ранее в тот же день тысячи участников протестов, организованных правозащитными группами «Еврейский голос за мир» и «IfNotNo», пришли на Национальную аллею в Вашингтоне. Они требовали немедленно прекратить продолжающееся насилие в секторе Газа, остановить «геноцид палестинцев».

Демонстранты скандировали лозунги «Прекращение огня сейчас» и «Свободу Палестине».

Некоторые участники надели рубашки с надписью «Евреи требуют прекратить огонь сейчас», а некоторые несли транспаранты с надписями «Не от моего имени», «Прекратить осаду Газы», «Сионизм = Фашизм».

После арестов на Капитолийском холме сотни других демонстрантов перекрыли проспект Независимости перед главным входом в здание Cannon House.

Полиция Капитолия сообщила, что среди арестованных троим были предъявлены обвинения в нападении на полицейского во время рассмотрения дела.

Портал Axios уточняет: из-за демонстраций доступ общественности к комплексу Капитолия США был ограничен. Вокруг здания в ожидании протеста было возведено несколько ограждений из велосипедных стоек.