ПОЛИТИКА
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Как мир поддерживает Палестину
Сотни тысяч людей во всем мире вышли на улицы с требованием к Израилю прекратить обстрелы мирного населения Газы. Волна протестов началась после израильской атаки по больнице Аль-Ахли 17 октября. #trtrussian #протесты #Палестина #Газа #США #Канада #Бразилия #Греция #Нидерланды #Тунис #Марокко #Ливан #Иран #поддержкаПалестины #заПалестину #свободуПалестине #демонстрация #акция #протестпротивИзраиля #мирноенаселение #бомбардировка #израильскаяатака #больница #альАхли #новостиПалестины #trtнарусском
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19 октября 2023 г.
Истории
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