Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в ходе состоявшихся в Пекине переговоров обсудили палестино-израильский конфликт. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Лидеры двух стран подробно обменялись мнениями по поводу ситуации, которая сложилась между Палестиной и Израилем», — говорится в сообщении.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что РФ всегда выступала за создание самостоятельного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, это не связано с нынешним обострением палестино-израильского конфликта.

Как полагает президент РФ, появление независимого палестинского государства создаст условия для мира на длительную перспективу. «Не знаю, будет ли сегодняшний кризис способствовать решению этой задачи, но, если это было бы так, это было бы правильно, потому что это создало бы условия для возможного будущего мира на длительную историческую перспективу», — указал Путин.

По словам главы российского государства, «подменить политические вопросы фундаментального характера, связанные с определением судьбы палестинского народа, подменить это какими-то сиюминутными экономическими подачками, как пытались это сделать Соединенные Штаты, совершенно невозможно». «Сегодняшний кризис это показывает. Нужно решать фундаментальные задачи политического характера», — заключил Путин.

Как писал TRT на русском, ранее в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по меньшей мере 3,5 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​