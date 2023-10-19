Президент США Джо Байден планирует запросить у Конгресса около $60 млрд на помощь Украине. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в Белом доме.

Собеседники канала отметили: Вашингтон намерен направить Киеву большую часть средств из пакета помощи союзникам США. Общая сумма пакета — $100 млрд. Из них Украине планируется выделить свыше $60 млрд. Остальные средства администрация Байдена намерена направить Израилю, Тайваню, а также на охрану границы с Мексикой.

Подготовка предложения в Белом доме еще не завершена, Байден планирует представить пакет уже в конце этой недели, подчеркнули источники NBC. Какого-либо подтверждения этой информации из администрации президента США пока не было.

Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на свои источники писало, что кабинет Байдена может в конце недели предоставить на утверждение Конгрессу проект объединенной помощи Израилю, Украине и Тайваню.

Однако один из собеседников журнала допустил, что при согласовании пакета в Палате представителей Конгресса могут возникнуть проблемы. Это связано с тем, что группа Республиканцев выступает против объединения помощи Украине и Израилю. Сенаторы считают, что поддержка Израиля не вызывает вопросы, в то время как дополнительный транш Киеву вызывает расхождения в рядах Республиканцев.

Как ранее писал TRT на русском, политики в США возложили друг на друга ответственность за израильско-палестинскую войну. Большинство из них поддержали еврейское государство в борьбе с движением ХАМАС. Среди них нынешний президент США Джо Байден и экс-лидер страны Дональд Трамп.

Однако о единодушии говорить не приходится. Республиканцы обвиняют Белый дом в потворстве палестинскому движению, требуя нанести удар по Ирану в то время, как демократы пытаются справиться с внутрипартийным расколом. Причем все это происходит в условиях политического вакуума из-за отставки спикера Палаты представителей Кевина Маккарти.