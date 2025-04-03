ПОЛИТИКА
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Маск не уйдет
Вице-президент США заявил, что вопреки слухам Маск останется советником Трампа и продолжит «расчищать» госаппарат
Маск не уйдет
/ Reuters
3 апреля 2025 г.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс опроверг слухи о планирующемся отходе Илона Маска от дел с госаппаратом. Вэнс отметил, что хоть шестимесячная роль в Департаменте госэффективности (DOGE) и завершится в срок, миллиардер продолжит работать с администрацией [президента США Дональда] Трампа в качестве советника. По словам Вэнса, «работа Илона даже близко не окончена».

«DOGE предстоит проделать большую работу, и да, эта работа будет продолжаться и после ухода Илона. Но, по сути, Элон останется другом и советником — как мне, так и президенту [Трампу]», - сказал он.

Маск активно продвигает идеи сокращения госрасходов, а систему социального обеспечения США называет «финансовой пирамидой».

Вэнс также намекнул на скорое заявление Белого дома по поводу TikTok. По его словам, администрация стремится одновременно обеспечить нацбезопасность и сохранить доступ к платформе, где, по его словам, «молодежь получает новости». Ожидается, что решение будет объявлено к субботе — к этому сроку материнская компания TikTok должна продать медиаплатформу, либо покинуть рынок США.

Ранее появлялись неподтвержденные сообщения о возможной заявке Amazon на покупку TikTok.

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