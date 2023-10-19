Израиль намерен превратить Газу в подобие Хиросимы, но без применения ядерного оружия. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с планами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщил американский журналист Сеймур Херш.

«Город Газа находится в процессе превращения в Хиросиму без использования ядерного оружия», — отметил Херш.

Его собеседник уточнил: Израиль намерен начать наземную операцию в секторе Газа по плану премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. План включает полное уничтожение всех членов палестинской группировки ХАМАС и разрушение города Газы.

Ранее Херш сообщал, что ЦАХАЛ по поручению Нетаньяху намерен «сровнять с землей» Газу и территории к северу от города. Израильские военные, по словам источников журналиста, планируют использовать американские управляемые авиабомбы с JDAM, известные как «противобункерные авиабомбы».

7 октября ХАМАС начал операцию «‎Наводнение Аль-Аксы»‎ и выпустил тысячи ракет по Израилю. На фоне атаки боевиков ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи» и обстрелял ракетами жилые районы Газы.

По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 3 тыс. палестинцев и 1400 израильтян.