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Журналист Сеймур Херш: Израиль намерен превратить Газу в Хиросиму
Армия обороны Израиля может устроить в секторе Газа ситуацию, подобную той, что сложилась в Хиросиме после американского ядерного удара. Израильтяне планируют уничтожить Газу в ходе наземной операции, заявили источники журналиста в разведке
Журналист Сеймур Херш: Израиль намерен превратить Газу в Хиросиму
фото AA / AA
19 октября 2023 г.

Израиль намерен превратить Газу в подобие Хиросимы, но без применения ядерного оружия. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с планами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщил американский журналист Сеймур Херш.

«Город Газа находится в процессе превращения в Хиросиму без использования ядерного оружия», — отметил Херш.

Его собеседник уточнил: Израиль намерен начать наземную операцию в секторе Газа по плану премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. План включает полное уничтожение всех членов палестинской группировки ХАМАС и разрушение города Газы.

Ранее Херш сообщал, что ЦАХАЛ по поручению Нетаньяху намерен «сровнять с землей» Газу и территории к северу от города. Израильские военные, по словам источников журналиста, планируют использовать американские управляемые авиабомбы с JDAM, известные как «противобункерные авиабомбы».

7 октября ХАМАС начал операцию «‎Наводнение Аль-Аксы»‎ и выпустил тысячи ракет по Израилю. На фоне атаки боевиков ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи» и обстрелял ракетами жилые районы Газы.

По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 3 тыс. палестинцев и 1400 израильтян.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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