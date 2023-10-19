Турция продолжит протягивать руку помощи народу Газы, заявила 18 октября первая леди страны Эмине Эрдоган. Её слова приводит агентство «‎Анадолу»‎.

«В Газе гибнут не только невинные мирные жители, включая женщин и детей, но и сама совесть и сострадание всего человечества!», — написала Эрдоган в соцсети X. — «В 2009 году мы собрались в Стамбуле с первыми леди и джентльменами на встрече «Женщины за мир в Палестине» и обратились к миру за потерянными невинными жизнями. Те дни также были полны горя и слез, и мы стали свидетелями великой человеческой трагедии среди страданий».

Слова первой леди Турции прозвучали через день после удара Израиля по больнице в секторе Газа. В результате атаки погибли сотни людей, включая женщин и детей.

«Как Турция, мы выступили против угнетателя и кричали "мир!" остальному миру. Мы снова находимся в том же месте. Я обращаюсь к человечеству, наблюдающему за этим угнетением со стороны: над сектором Газа должны парить воздушные змеи, а не бомбы!» — подчеркнула Эрдоган. — «‎‎Должен быть слышен детский смех, а не их крики боли! Небо должно быть полно облаков, а не дыма!»

По словам первой леди, Турция, «как голос угнетенных и невинных», продолжит протягивать руку помощи народу Газы.

«Я призываю международное сообщество предпринять конкретные шаги и надеюсь, что кровопролития больше не будет», — подчеркнула Эрдоган.

По меньшей мере 471 человек погиб и 342 получили ранения в результате авиаудара Израиля по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа поздно вечером 17 октября, сообщил Минздрав палестинского эксклава.

Израиль отрицает ответственность за удар.

Газа уже переживает тяжелый гуманитарный кризис: в густонаселенном секторе нет электричества, а вода, продовольствие, топливо и медикаменты заканчиваются.

Конфликт Израиля и Палестины начался 7 октября, когда ХАМАС инициировал операцию «Наводнение Аль-Акса» и запустил тысячи ракет по Израилю. Группировка заявила, что вторжение было ответом на штурм мечети Аль-Акса и рост насилия со стороны незаконных еврейских поселенцев.

В ответ израильские военные начали операцию «Железные мечи» против объектов ХАМАС в секторе Газа.