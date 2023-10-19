Около 700 человек, в том числе граждане Турции, обратились к властям республики с просьбой об их эвакуации из сектора Газа. Об этом сообщил заместитель главы турецкого МИД Ахмет Йылдыз.

«По состоянию на 18 октября порядка 700 человек обратились с просьбой об эвакуации из Газы. Из них 322 — это граждане Турции, 214 — палестинцы, родственники турецких граждан, 55 человек представляют различные организации», — приводит слова замминистра телеканал TRT Haber.

Минобороны Турции ранее в четверг сообщило о готовности к проведению эвакуации людей из зоны израильско-палестинского конфликта и продолжению гуманитарной миссии в Газе.

Как писал TRT на русском, ранее в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по меньшей мере 3,5 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​