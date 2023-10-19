За сутки от израильских авиаударов погибли почти 700 палестинцев

Только за последние сутки в результате израильских атак на сектор Газа погибли 678 палестинцев, среди которых немало детей. Всего за 13 дней жертвами авиаударов стали как минимум 3500 палестинцев, свыше 12 тыс. пострадали. Разрушено больше 4 тыс. зданий. #trtrussian #Газа #авиаудары #погибшие #Израиль #израильскиеавиаудары #авиаударыИзраиля #авиаударыпоГазе #палестинцы #секторГаза #жертвыавиаударов #разрушения #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском